Сахалинские грумеры избили кота-клиента за непослушание и попали на видео

В Южно-Сахалинске грумеры во время процедуры избили кота-клиента за непослушание. Об этом сообщает Telegram-канал Точка отсчета.

По информации Telegram-канала, хозяйка отвела своего питомца на процедуру экспресс-линьки в салон груминга. Забрав кота, она заметила на его лапах следы запекшейся крови. Сахалинка обратилась в салон за пояснениями.

В груминг-салоне ей сказали, что кот содрал когти, пытаясь убежать из мойки. При этом, по словам сотрудника, питомец кидался на грумеров — в качестве доказательства он приложил запись с камеры видеонаблюдения. Однако на кадрах хозяйка увидела, как работники с пренебрежением обращались с животным, оскорбляли его и били.

В результате организация признала свою вину и предложила владелице кота возврат денег за процедуру, а также моральную компенсацию. В салоне отметили, что грумера ждет разъяснительная беседа и взыскание.

Ранее грумеры спасли собаку, которая носила на себе 8 кг спутанной шерсти.