Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин случайно выстрелил в дочь из пневматического пистолета

В Осетии мужчина случайно выстрелил из пистолета в щеку 13-летней дочери

close
100%
Depositphotos

Житель Северной Осетии случайно ранил своего ребенка пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в городе Моздок. Сообщается, что в этот день мужчина проверял оружие. Изначально он хотел выстрелить по металлическому ведру, но после выстрела выяснилось, что пуля попала в щеку 13-летней дочери главы семьи. Отец не заметил девочку.

Ребенка оперативно доставили в местную больницу и извлекли пулю из щеки. На данный момент жизни девочки ничего не угрожает.

Известно, что родители воспитывают еще двоих детей. У семьи хорошая репутация.

Обращался ли кто-то в полицию после произошедшего, не сообщается.

Ранее в США грабители ворвались в буддийский храм, избили монахов и похитили пожертвования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами