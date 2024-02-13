Россиянин случайно выстрелил в дочь из пневматического пистолета

Житель Северной Осетии случайно ранил своего ребенка пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в городе Моздок. Сообщается, что в этот день мужчина проверял оружие. Изначально он хотел выстрелить по металлическому ведру, но после выстрела выяснилось, что пуля попала в щеку 13-летней дочери главы семьи. Отец не заметил девочку.

Ребенка оперативно доставили в местную больницу и извлекли пулю из щеки. На данный момент жизни девочки ничего не угрожает.

Известно, что родители воспитывают еще двоих детей. У семьи хорошая репутация.

Обращался ли кто-то в полицию после произошедшего, не сообщается.

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