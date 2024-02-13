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Российского военного осудили на пять лет за неявку из отпуска

В Абакане военный получил пять лет за уклонение от службы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Военного приговорили к лишению свободы за то, что он не вернулся из отпуска. Об этом сообщает второй Восточный окружной военный суд.

По версии правоохранителей, мужчина отправился в отпуск официально и должен был явиться на службу 26 июня 2023 года, но не сделал этого. В комиссариате он появился только 29 августа. Причиной отсутствия стало желание военного отдохнуть от служебных обязанностей.

Мужчину осудили на пять лет, которые он проведет в колонии общего режима. На данный момент приговор в силу не вступил.

До этого житель Забайкалья получил два года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях. Известно, что мужчина озвучил свои намерения, после чего отказался от участия письменно. Затем он отказался выполнять приказ командира части.

Ранее жителя Омска приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.

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