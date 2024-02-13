Киберэксперт оценил эффективность нейросети для распознавания мошенников

Созданная для распознавания злоумышленников в интернете нейросеть может оказаться эффективной, если в нее все время добавлять информацию о новых видах мошенничества, считает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Однако сама технология, которая основана на том, что программа делает скриншоты экрана каждые 15 секунд, вызывает вопросы, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Напомним, программа написана на языке Python. Она каждые 15 секунд делает снимок рабочего окна и анализирует имеющийся на изображении текст на наличие спама и вредоносность, о чем сообщает пользователю. По мнению эксперта, это поможет определить обман хотя бы на каком-то из этапов общения с мошенником.

Однако для анализа сообщений нейросетью все они должны полностью высвечиваться на экране, а многие пользователи такую функцию отключают, добавил Курочкин. При этом есть угроза, что программа сама начнет воровать личные данные пользователя, считает он.

«То есть она у меня будет скриншотить все мои пароли, когда приходят смски, баланс счета и прочее, — отметил он. — Конечно, никто не поставит программу, которая постоянно будет скриншотить экран. Какая-то футуристика, если честно».

Искусственный интеллект создали на базе Кубанского государственного технического университета. Один из разработчиков Олег Лейнвебер отмечал, что нейросеть обучена на самых распространенных примерах мошенничества. В частности, речь идет о попытках злоумышленников заполучить данные банковских карт и предложениях о работе на маркетплейсах.

По данным Центробанка, кибермошенники чаще атакуют россиян с помощью телефона, смс, электронных писем и электронных сайтов. Также выросло количество аферистов в мессенджерах.

Ранее сообщалось о новой схеме, которую кибермошенники придумали для кражи денег у пользователей.