Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Киберэксперт оценил эффективность нейросети для распознавания мошенников

Киберэксперт Курочкин: никто не поставит программу, которая скриншотит экран

close
100%
Depositphotos

Созданная для распознавания злоумышленников в интернете нейросеть может оказаться эффективной, если в нее все время добавлять информацию о новых видах мошенничества, считает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Однако сама технология, которая основана на том, что программа делает скриншоты экрана каждые 15 секунд, вызывает вопросы, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Напомним, программа написана на языке Python. Она каждые 15 секунд делает снимок рабочего окна и анализирует имеющийся на изображении текст на наличие спама и вредоносность, о чем сообщает пользователю. По мнению эксперта, это поможет определить обман хотя бы на каком-то из этапов общения с мошенником.

Однако для анализа сообщений нейросетью все они должны полностью высвечиваться на экране, а многие пользователи такую функцию отключают, добавил Курочкин. При этом есть угроза, что программа сама начнет воровать личные данные пользователя, считает он.

«То есть она у меня будет скриншотить все мои пароли, когда приходят смски, баланс счета и прочее, — отметил он. — Конечно, никто не поставит программу, которая постоянно будет скриншотить экран. Какая-то футуристика, если честно».

Искусственный интеллект создали на базе Кубанского государственного технического университета. Один из разработчиков Олег Лейнвебер отмечал, что нейросеть обучена на самых распространенных примерах мошенничества. В частности, речь идет о попытках злоумышленников заполучить данные банковских карт и предложениях о работе на маркетплейсах.

По данным Центробанка, кибермошенники чаще атакуют россиян с помощью телефона, смс, электронных писем и электронных сайтов. Также выросло количество аферистов в мессенджерах.

Ранее сообщалось о новой схеме, которую кибермошенники придумали для кражи денег у пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами