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Россиянам рассказали о пользе гречишного чая для здоровья

Врач Кашух: гречишный чай может предотвратить рак

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В гречишном чае, который делают из семян гречихи татарской, содержится большое количество полезных веществ, необходимых для нормальной работы организма. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В частности, в нем присутствуют витамины В1, В2 и В6, С, Е, магний, калий, медь, железо, цинк и селен, а также 18 аминокислот, в том числе незаменимых, например, лизин и аргинин. Кроме того, по словам эксперта, из гречихи татарской можно получить рутин (витамин Р).

«Флавоноиды, к которым относится рутин, — это природные антиоксиданты, которые содержатся в растениях и обладают способностью бороться со свободными радикалами, снижают риск развития воспалительных процессов и аллергических реакций и препятствуют формированию злокачественных клеток, которые со временем могут образовать раковую опухоль», — отметила Кашух.

Она добавила, что в таком чае не содержится кофеин, поэтому напиток не будет вызывать возбуждения нервной системы. В связи с этим его можно пить в любое время суток.

Ученые из Сычуаньского университета в Китае до этого обнаружили, что регулярное потребление чая способно помочь замедлить процесс старения организма благодаря особым соединениям, полифенолам, входящим в его состав.

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