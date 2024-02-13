Петербуржец подавился сосиской и больше недели пролежал в коме

Житель Петербурга оказался в больнице после того, как съел сосиску. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе города. Более десяти дней назад 62-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Специалисты нашли в его дыхательных путях кусочек сосиски.

«Врачи боролись за жизнь петербуржца, но эти усилия ни к чему не привели», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», россиянин подавился едой и больше недели пролежал в коме. У пациента диагностировали постреанимационную болезнь и отек мозга.

Ранее трехлетний мальчик потерял сознание после того, как съел сосиску.