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Петербуржец подавился сосиской и больше недели пролежал в коме

В Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской и оказался в реанимации

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Shutterstock

Житель Петербурга оказался в больнице после того, как съел сосиску. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе города. Более десяти дней назад 62-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Специалисты нашли в его дыхательных путях кусочек сосиски.

«Врачи боролись за жизнь петербуржца, но эти усилия ни к чему не привели», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», россиянин подавился едой и больше недели пролежал в коме. У пациента диагностировали постреанимационную болезнь и отек мозга.

Ранее трехлетний мальчик потерял сознание после того, как съел сосиску.

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