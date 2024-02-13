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Жительница Авдеевки прошла к Донецку через линию столкновения

Жительница Авдеевки прошла к родным в Донецк через линию столкновения

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Alexander Ermochenko/Reuters

Жительница Авдеевки Валентина прошла через линию столкновения пешком, чтобы дойти до родственников в Донецке. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина рассказала, что вместе с пожилым отцом она присоединилась к группе людей, которые пытались дойти до Донецка через территории, перешедшие под контроль российской армии, в районе гостиницы «Царская охота» (часть улицы Ленина). По дороге она потеряла отца, это произошло из-за мины, а остальные предпочли остаться в укрытии.

По словам рассказчицы, никто не знал, куда двигаться, все вокруг было разрушено, улицы горели. Она предложила выйти на авдеевский поворот, это дорога как раз вела к Донецку. Ее попутчики испугались летящих ракет.

«У меня не было других идей, я была на грани отчаяния. Я пошла в сторону горловской трассы, в сторону Донецка», – поделилась Валентина, отметив, что за 10 лет дорога стала совершенно неузнаваема.

Она рассказала, что ей фактически пришлось пройти через линию боевого столкновения, а ее в какой-то момент преследовали два дрона. Пока женщина шла, шли и бои. Вражеские дроны перестали преследовать ее только тогда, когда она дошла по поста русских военных.

В итоге Валентина сумела добраться до блокпоста российской армии, где ее отправили к командиру подразделения, накормили, а потом на машине отвезли в Донецк. Всего в пути она провела трое суток.

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