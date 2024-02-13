Стало известно, в каком возрасте российские студенты планируют создать семью

Большинство российских студентов планируют создать семью в возрасте от 22 до 27 лет и родить одного-двух детей. Об этом сообщили 93% молодых людей, участвовавших в исследовании в Российском государственном социальном университете. Среди желающих иметь детей большинство нацелены на семью с двумя детьми (46%), приводит RT результаты опроса.

Одного ребенка хотят завести 14% молодых людей, на многодетную семью с тремя и более детьми рассчитывают 16% респондентов. Идеи чайлдфри придерживаются 8% опрошенных – это меньше, чем в среднем по общероссийским соцопросам, отмечают исследователи.

О том, что не задумывались о семье, сообщили 9% респондентов, еще 7% отказались отвечать на этот вопрос.

Всего в исследовании приняли участие более 1,1 тыс. студентов.

Напомним, почти 40% опрошенных россиян сообщали, что хотели бы иметь двоих детей. Еще 29% опрошенных говорили о планах иметь троих детей, чтобы в семье не было скучно, 10% — четверых и более.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьи в России должны заводить детей пораньше.