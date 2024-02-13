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На Урале произошла крупная авария с грузовиком, есть пострадавшие

На свердловской трассе два человека пострадали в ДТП с грузовиком

В Свердловской области легковая машина столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 137-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». По предварительной информации, автомобиль марки Lada столкнулся с грузовиком Scania. Кто стал виновником ДТП неизвестно.

В результате водителя и пассажира Lada специалистам МЧС пришлось извлекать из деформированного корпуса машины. Оба получили тяжелые травмы, приехавшие на место медики спасти их не смогли.

Грузовик также пострадал. На кадрах с места заметно, что средство передвижения выехало за пределы трассы.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия и выясняют точную причину произошедшего.

Ранее в Барнауле мальчик угнал машину и устроил массовое ДТП.

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