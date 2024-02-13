В Москве маленькие дети попали в больницу из-за возгорания аппарата для сладкой ваты

В Москве двое малолетних детей оказались в охваченной огнем квартире. Об этом сообщает управление прокуратуры по региону.

Инцидент произошел на улице Верхние Поля. На кадрах с места заметно, что часть мебели сгорела, на окнах заметны трещины.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – сообщается в публикации.

Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, причина пожара заключается в загоревшемся аппарате для сладкой ваты. На момент приезда пожарных двухлетняя девочка была без сознания, ее направили в реанимацию местной больницы. Трехлетняя сестра ребенка также находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось.

На данный момент родители беседуют с правоохранителями.

Ранее в Иркутской области сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать дом из-за жильца, заправлявшего зажигалку.