В Челябинской области из-за пьяного машиниста столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, грузовой поезд столкнулся с тепловозом в Челябинской области вечером 12 февраля. Выяснилось, что машинист тепловоза нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора.

В итоге тепловоз столкнулся с грузовым поездом, в результате чего с рельсов сошли несколько вагонов. Экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя. Мужчину задержали.

Сейчас по данному инциденту проводят проверку.

До этого сообщалось о ДТП на железнодорожном переезде в Ставропольском крае. Происшествие случилось днем, когда водитель автомобиля Hyundai проехал на красный свет на переезде и столкнулся с грузовым поездом. В момент аварии в машине находилась семья из пяти человек, трое из которых — дети. В результате трагедии родителей с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.