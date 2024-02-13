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В Красноярском крае молодые люди устроили дебош в церкви и пошли под суд

В Канске осудили мужчин, оскорблявших верующих в Свято-Троицком соборе

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Суд вынес приговор мужчинам, которые устроили дебош в Свято-Троицком кафедральном соборе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 15 октября минувшего года молодые люди пришли в собор, где в присутствии других граждан и священнослужителей нецензурно выражались. помимо этого, они шумели и угрожали людям.

В действиях россиян усмотрели признаки оскорбления чувств верующих и хулиганства с угрозой применения насилия.

Одного из фигурантов приговорили к 2,3 года лишения свободы, их он проведет в колонии-поселении. Второго обязали пройти 440 часов обязательных работ.
На данный момент приговор в силу не вступил.

Ранее активист обвинил певца Shaman в оскорблении чувств верующих.

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