Непогода оставила без электричества тысячи россиян

Непогода оставила без электроэнергии более 100 тысяч человек в ряде регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства энергетики России.

«Оперативные данные на 7.00 (мск) по количеству отключенных потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тысячи человек, ЛНР - 41,9 тысячи человек, Волгоградская область - 11,5 тысячи человек», — заявили в ведомстве.

При этом, по информации Минэнерго России, к данному моменту проблема с энергоснабжением из-за погодных катаклизмов была полностью решена в Астраханской области. Накануне сообщалось, что почти 23 тысячи человек в нескольких районах Астраханской области остаются без электроснабжения из-за обрывов линий электропередачи после мокрого снега и ледяного дождя.

До этого в Саратове из-за неблагоприятных погодных условий был временно закрыт аэропорт «Гагарин».

Ранее в Москве автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.