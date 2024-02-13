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Небольшой снег и тепло ожидается в Москве

Гидрометцентр: небольшой снег и тепло ожидается в Москве во вторник

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Александр Кряжев/РИА Новости

Во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура будет колебаться от -4°С до -2°С днем, а ночью ожидается понижение до -17°С, в центре города до -14°С.

В Подмосковье температура будет варьироваться от -7°С до -2°С, местами возможен снег.

Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 19 градусов, также возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В связи с гололедицей, в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности до 08:00 мск среды.

Экстренное предупреждение о ледяном дожде было в силе в Москве до 06:00 мск, а в Подмосковье может продлиться до 09:00 мск.

До этого москвичам рассказали о самом холодном дне на этой неделе.

Ранее метеоролог рассказал о барическом «бугре» в Москве.

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