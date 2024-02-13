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Подросток погиб в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке

NYP: при стрельбе в метро в Нью-Йорке один человек погиб и пятеро пострадали

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Andres Kudacki/AP

В результате стрельбы в поезде метро в Нью-Йорке погиб один подросток. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, пять человек от 12 до 17 лет получили ранения. Причина начала стрельбы неизвестна. Инцидент произошел примерно в 0:40 мск в районе Бронкс. Очевидцы сообщили, что слышали более 10 выстрелов.

10 февраля сообщалось, что во Флориде полиция задержала 11-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками школы, мальчик принес в образовательное учреждение пистолет.

6 февраля в квартире жителя подмосковного Жуковского нашли крупный арсенал боеприпасов.

До этого правоохранительные органы США задержали 17-летнего Алана Филиона, причастного к сотням эпизодов так называемого «своттинга» — вызова штурмового отряда полиции под ложным предлогом.

Ранее сообщалось, что имама тяжело ранили во время стрельбы у мечети в США.

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