Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

Число пострадавших в результате отравления в бургерной в Дальнереченске Приморского края увеличилось до 51 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Представители ведомства сообщили: «Количество людей, обратившихся за медицинской помощью, на данный момент увеличилось с 31 до 51 человека. Всем заболевшим проведено лабораторное исследование для определения возбудителя».

В управлении отметили, что причиной массового отравления в кафе «М-Бургер» стала кулинарная продукция, приготовленная на месте (наггетсы и соусы), которую употребили посетители.

«В результате лабораторных исследований в данной продукции была обнаружена сальмонелла», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор планирует выяснить, какие предприятия поставляли продукцию в бургерную, а также провести дополнительные санитарно-эпидемиологические экспертизы.

В воскресенье прокуратура Приморья сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой, потребленной с 5 по 10 февраля.

По информации министерства здравоохранения региона, тяжелых случаев отравления не было. Следственным комитетом было заявлено о возбуждении уголовного дела по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор проводит проверку и временно закрыл работу бургерной до выяснения обстоятельств.

В понедельник представители ведомства сообщили, что сальмонелла была обнаружена в материалах, полученных от пострадавших. В бургерной были выявлены многочисленные нарушения.

Ранее в московском интернате массово отравились дети.