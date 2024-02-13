Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своего ребенка

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила о намерении обратиться в Следственный комитет России (СК РФ) в связи с деятельностью блогерши Дарьи Суднишниковой. По словам Мизулиной, девушка, предположительно, занимается торговлей через соцсети материалами, содержащими детскую порнографию, говорится в Telegram-канале чиновницы.

«Мы готовим обращение в Следственный комитет России», — говорится в сообщении. Чиновница добавила, что ранее она неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения запрещенного контента блогершей.

Дарья Суднишникова стала известной благодаря своей необычной беременности в подростковом возрасте: она забеременела в 13 лет и родила в 14. В настоящее время Дарье уже исполнилось 18 лет, а ее дочери — три года.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.