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Россияне стали экстремально праздновать 14 февраля

«Известия»: в России стали более экстремально праздновать 14 февраля

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Эксперты страхового дома ВСК сообщили, что жители России стали более экстремально отмечать День всех влюбленных, чем раньше. За последние три года количество несчастных случаев в этот праздник увеличилось на 61%, пишет газета «Известия».

Исследование показало, что больше всего травм получают мужчины в День всех влюбленных — 62% страховых случаев. Наиболее экстремально празднуют этот день подростки и люди в возрасте 40–50 лет (по 21% случаев).

Эксперты отметили, что взрослые обычно получают более серьезные травмы. Например, средняя компенсация за несчастные случаи в День всех влюбленных среди молодежи составляет 17 тыс. рублей, а среди 40–50-летних россиян — 241 тыс. рублей.

Согласно данным исследования, наиболее безопасно празднуют День всех влюбленных россияне в возрасте 18–30 лет, на которых приходится не более 8% случаев несчастных случаев.

Эксперты указали, что основными причинами происшествий в этот день являются экстремальный отдых, необычные подарки, бытовые травмы и падения во время прогулок. Самой распространенной травмой в День всех влюбленных являются переломы.

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