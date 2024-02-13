Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования инцидента с поездом на Ставрополье

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин приказал представить отчет о ходе расследования трагической гибели троих детей в результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту происшествия на железной дороге, рассматривается нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к неосторожной гибели двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Глава ведомства требует детального отчета о ходе расследования этого случая.

До этого сообщалось о ДТП на железнодорожном переезде в Ставропольском крае. Происшествие случилось днем, когда водитель автомобиля Hyundai проехал на красный свет на переезде и столкнулся с грузовым поездом.

В момент аварии в машине находилась семья из пяти человек. Погибли дети: два мальчика в возрасте 8 и 11 лет, а также трехлетняя девочка. Родителей с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

12 февраля мать доставили на вертолете из Светлограда в Ставрополь для продолжения лечения в 4-й городской больнице.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, приведшего к неосторожной гибели двух или более лиц, возбуждено уголовное дело.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.