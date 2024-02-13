Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Блиновской

Мосгорсуд 13 февраля проверит законность перевода блогера Елены Блиновской из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщили в суде, передает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 13 февраля 15:00», — говорится в сообщении.

7 февраля сообщалось, что три из 12 фирм мужа Елены Блиновской Алексея находятся в стадии ликвидации.

В этот же день стало известно, что Блиновская может воспользоваться салоном красоты СИЗО.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

Ранее сообщалось, что сокамерницами Блиновской стали ученые.