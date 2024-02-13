Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Блиновской

Мосгорсуд 13 февраля рассмотрит законность перевода Блиновской в СИЗО

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Мосгорсуд 13 февраля проверит законность перевода блогера Елены Блиновской из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщили в суде, передает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 13 февраля 15:00», — говорится в сообщении.

7 февраля сообщалось, что три из 12 фирм мужа Елены Блиновской Алексея находятся в стадии ликвидации.

В этот же день стало известно, что Блиновская может воспользоваться салоном красоты СИЗО.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

Ранее сообщалось, что сокамерницами Блиновской стали ученые.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами