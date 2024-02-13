Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте вбросом и фейком

Советник главы Крыма Крючков назвал информацию о готовящемся теракте фейком

close
100%
Артем Житенев/РИА Новости

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что информация о готовящемся теракте, появившаяся в ряде групп и чатах Евпатории, является вбросом и фейком.

По словам Крючкова, в ряде евпаторийских групп и Telegram-чатах произошел вброс информации о готовящемся теракте. Эта информация носит признаки фейка. Профильные службы отслеживают все аккаунты, связанные с вбросом.

Крючков призвал население сохранять спокойствие и адекватность и доверять только проверенной информации. Он подчеркнул, что враг не гнушается ничем. В ход пошли даже угрозы детям.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подготовке террористического акта в Крыму Владимир Боднарь раскрыл способ провоза мины на полуостров.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами