В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте вбросом и фейком

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что информация о готовящемся теракте, появившаяся в ряде групп и чатах Евпатории, является вбросом и фейком.

По словам Крючкова, в ряде евпаторийских групп и Telegram-чатах произошел вброс информации о готовящемся теракте. Эта информация носит признаки фейка. Профильные службы отслеживают все аккаунты, связанные с вбросом.

Крючков призвал население сохранять спокойствие и адекватность и доверять только проверенной информации. Он подчеркнул, что враг не гнушается ничем. В ход пошли даже угрозы детям.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подготовке террористического акта в Крыму Владимир Боднарь раскрыл способ провоза мины на полуостров.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».