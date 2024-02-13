Глава СПЧ о ситуации с чеченкой Сулеймановой: несправедливости много в мире

Председатель совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Газете.Ru», что у него нет информации о судьбе чеченки Седы Сулеймановой, которую вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню прошлым летом. До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сулейманову могли убить родственники. По словам Фадеева, он готов рассмотреть заявления о пропаже девушки — если они поступят ему лично.

«У меня нет никакой информации об этом, ничего не могу вам сказать. Никакой информации, никаких заявлений, ничего у меня нет. Если какие-то заявления будут в мой адрес, я готов их рассмотреть, а так несправедливости много в мире. Я не готов по сообщениям СМИ, тем более, что я их не читал, предпринимать какие-то действия», — сказал глава СПЧ.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых друг от друга источника правозащитников сообщил, что Седу Сулейманову, насильно вывезенную из Петербурга в Чечню, могли убить родственники.

Сулейманова сбежала из дома в Чечне после конфликта с семьей, которая хотела выдать девушку замуж против ее воли. Ей удалось переехать в Санкт-Петербург, однако в августе 2023 года ее нашли родственники, которые приходили с угрозами к ней на работу и требовали вернуться домой. В итоге сотрудники полиции пришли к Сулеймановой домой и забрали ее в отдел по обвинению в краже, после чего передали чеченским силовикам. Позже чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео с девушкой из дома ее родственников — он утверждал, что она пребывает в «хорошем расположении духа», рада находиться рядом с родными и не имеет жалоб. Сулейманова на этом видео не произносила ни слова.

Ранее подруга Седы Сулеймановой рассказала, что та не выходила на связь с августа 2023 года.