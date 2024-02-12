Полицейские арестовали женщину с инсультом, приняв ее за пьяную

В штате Вашингтон дорожные полицейские арестовали женщину, у которой произошел инсульт за рулем автомобиля, задержанная почти сутки провела в камере без медицинской помощи. Об этом сообщает Metro.

В округе Терстон штата Вашингтон полицейские приняли за пьяную автомобилистку с инсультом, женщину задержали и почти сутки продержали в окружной тюрьме. Американке отказали в вызове скорой помощи, несмотря на тошноту, рвоту и неспособность самостоятельно передвигаться. Когда женщину доставили в больницу, медикам пришлось провести экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг.

Американка провела в больнице почти месяц, она рассказала, что ехала за рулем и почувствовав себя плохо, снизила скорость. Ее медленно ехавший автомобиль заметили полицейские и потребовали остановиться, из-за инсульта у женщины начались проблемы с речью и координацией, полицейские приняли ее за пьяную, грубо задержали и смеялись над ней в участке.

Женщина подала в суд на полицейский департамент, она требует наказать участвовавших в ее задержании.

Ранее голый пассажир напал на полицейского в аэропорту.