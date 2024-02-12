Косовские сербы провели акцию против отмены динара

Сербы в Косово организуют массовый протест против отмены динара. Об этом сообщает местный новостной портал Kosovo online.

Согласно информации ресурса, в городе Косовска-Митровица собрались множество сербских граждан, чтобы выразить свое несогласие с решением властей Приштины о прекращении использования динара в регионе.

«Мы пришли, чтобы выразить наше недовольство и несогласие с решением отменить динар в системе расчетов», — заявил заместитель директора Клинико-больничного центра Косовска-Митровицы и зампредседателя партии «Сербский список» Драгиша Милович.

По его мнению, данное решение направлено на запрет деятельности сербских структур на территории Косово, оно ущемляет не только права сербского народа, но и других этнических меньшинств и часть албанцев, получающих пенсии в динарах. Сохранение динара необходимо для нормального функционирования медицинских, образовательных и социальных учреждений в регионе, считает Милович.

С начала февраля косовоалбанские власти начали переходный период, в течение которого местные сербские организации и жители должны будут перейти на использование евро вместо динара.

Ранее в ООН заявили, что косовские сербы столкнулись с угрозой физического выживания.