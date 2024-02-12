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Председатель фонда «Ридовка Помогает!» поможет решить проблемы граждан Северодонецка

В Северодонецке открылась приемная председателя фонда «Ридовка Помогает!»

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Телеграм-канал Ридовка Помогает!

В Северодонецке открылась приемная правозащитника и члена СПЧ, председателя фонда «Ридовка Помогает!» Александра Ионова. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

Отмечается, что в рамках поездки в Северодонецк Ионов обсудил с мэром города Николаем Моргуновым рабочие вопросы, а также пообщался с местными жителями и лично принял в работу несколько обращений.

«В палатке фонда «Ридовка Помогает!» Александр Ионов раздал гуманитарную помощь: пожилым людям — тонометры и бытовую химию, семьям с маленькими детьми — детское питание и бытовую химию, а также игрушки», — говорится в сообщении.

Кроме того, член СПЧ в пункте временного размещения встретился с пожилыми жителями Северодонецка, которые не смогли прийти к пункту раздачи гумпомощи из-за возраста. Также он проверил состояние общежития, которое взял под опеку фонд.

Председателю фонда были переданы просьбы от граждан города. По его словам, планируется обсудить их на Совете по правам человека.

«Председатель нашего фонда оставил куратору «Ридовка Помогает!» поручение решить локальные вопросы граждан: среди них поиск близких, опека пожилых граждан, обеспечение маломобильных всем необходимым», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в фонде, приемная будет работать в течение месяца. Отмечается, что оставленные в письменной форме обращения жителей города попадут лично в руки Ионову.

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