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Ученик третьего класса оформил на отца микрозаем, чтобы купить валюту в онлайн-игре

В Чувашии ребенок оформил микрозаем, чтобы перевести мошенникам деньги

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Shutterstock

Младшеклассник из Чувашии хотел купить виртуальную валюту в онлайн-игре и оформил микрозаем на отца. Об этом сообщает 12 февраля УМВД России по городу Чебоксары.

Накануне родители девятилетнего ребенка обратились в полицию и попросили привлечь к ответственности лицо, обманувшее их сына-третьеклассника. Выяснилось, что школьник играл в популярную онлайн-игру и прошел по ссылке на интернет-платформе. Затем мальчик попал в чат одного из мессенджеров, где ему предложили купить игровую валюту.

Собеседники посоветовали ребенку взять деньги взаймы, и тот использовал данные родителя, чтобы дистанционно оформить микрозаем. После этого мальчик перевел 54 тыс. рублей на указанный в сообщении счет. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее потерявший деньги из-за мошенников россиянин отсудил у банка крупную компенсацию.

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