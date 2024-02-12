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На Украине арестован фигурант дела о хищении при военных закупках

На Украине арестовали экс-главу департамента МО Лиева по делу о хищениях

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Depositphotos

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил арестовать фигуранта дела о хищениях при военных закупках на «Львовском арсенале» Александра Лиева, который ранее работал руководителем департамента военно-технической политики Минобороны Украины. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По данным СМИ, Лиев пробудет под стражей до 8 апреля.

В публикации отмечается, что Лиев подозревается в причастности к хищениям в сфере оборонных закупок. Суд решил арестовать его до 8 апреля с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен ($1,3 млн).

В январе Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала» в рамках расследования дела о краже 1,5 млрд грн ($39,9 млн) при закупке 100 тыс. минометных снарядов. По данным следствия, в преступный сговор вступили бывшие и действующие чиновники министерства обороны Украины и руководители аффилированных с ним компаний.

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила экс-замглавы министра обороны страны Вячеслава Шаповалова в растрате $25 млн при закупке некачественных бронежилетов.

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