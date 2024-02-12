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Россиянин устроил ДТП с машиной скорой помощи и напал на медбрата

В Саратове мужчина врезался в машину скорой помощи и напал на санитара

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Саратове водитель врезался в припаркованную машину скорой помощи и избил медбрата. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Университетской в Саратове, машина скорой помощи стояла возле подъезда в ожидании пациента, к которому поднялись врачи, внезапно в авто врезался легковой автомобиль.

Из «Жигулей» вышел мужчина и начал кричать на медбрата, который был за рулем «скорой», в ходе конфликта саратовец ударил медицинского работника по голове. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее россиянин угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи.

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