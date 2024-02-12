Россиянин устроил ДТП с машиной скорой помощи и напал на медбрата

В Саратове водитель врезался в припаркованную машину скорой помощи и избил медбрата. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Университетской в Саратове, машина скорой помощи стояла возле подъезда в ожидании пациента, к которому поднялись врачи, внезапно в авто врезался легковой автомобиль.

Из «Жигулей» вышел мужчина и начал кричать на медбрата, который был за рулем «скорой», в ходе конфликта саратовец ударил медицинского работника по голове. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее россиянин угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи.