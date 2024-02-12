Потерявший деньги из-за мошенников россиянин отсудил у банка крупную компенсацию

Суд обязал банк заплатить клиенту, пострадавшему от мошенников, крупную компенсацию. Об этом пишет Е1.

В июне прошлого года житель Екатеринбурга открыл на стационарном компьютере личный кабинет в интернет-банке, чтобы совершить перевод с собственного счета. Он уже сформировал платежное поручение, но внезапно пользователя выкинуло из приложения. Тогда мужчина попробовал зайти туда с другого устройства, но не смог и позвонил в службу поддержки.

Как выяснилось позднее, в это время мошенники получили доступ к личному кабинету жертвы, заменили основной номер телефона, способ получения уведомлений и сделали два перевода — на полмиллиона и 900 тыс. рублей. Аферистам помог сам клиент, который в попытке вернуться в приложение и сделать перевод вводил коды, якобы присланные банком. Однако финансовое учреждение прислало мужчине только некоторые из открытых им SMS-сообщений, которые позже и вовсе перестали приходить. Уведомление об уже совершенных переводах он также не смог получить.

«За несколько минут мошенники полностью перехватили управление счетом. Между этими переводами и звонком в службу поддержки прошло всего две минуты. Важно, что получатели средств, которым перевели деньги потерпевшего, тоже были клиентами Райффайзенбанка. То есть банк мог отменить эту операцию или заморозить средства, ведь переводы были сделаны внутри системы. Банк подменил основной номер телефона каким-то неизвестным контактом без согласия клиента», — подчеркнул юрист.

Он отметил, что Центробанк считает такие действия банка операциями, осуществленными без согласия клиентов. Обычно коммерческие банки в целях безопасности не дают клиентам сразу воспользоваться новым устройством после его замены в личном кабинете. Несмотря на это явное нарушение интересов пользователя банком, Октябрьский районный суд принял решение в его пользу. Тем не менее областной суд рассмотрел апелляцию и признал екатеринбуржца пострадавшим.

Теперь Райффайзенбанк должен вернуть клиенту украденные с его счета 1,4 млн рублей, а также выплатить ему 800 тыс. рублей штрафа, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей и 122 тыс. рублей как положенные проценты.

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