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Пятилетняя девочка обожгла лицо соком ядовитого растения

«78.ru»: в Петербурге девочка обожгла лицо соком ядовитого растения

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FotograFFF/Shutterstock

Из квартиры в Кировском районе Петербурга госпитализирована пятилетняя девочка с химическим ожогом лица. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке на юге Петербурга, пятилетняя девочка оторвала лист от молочая и намазала лицо и глаза соком. Родители немедленно вызвали ребенку скорую помощь, пострадавшую доставили в детскую больницу, у нее диагностирован химический ожог лица.

Популярное комнатное растение — молочай - является ядовитым, оно содержит токсичный молочно-белый сок, при попадании на кожу сок вызывает раздражение и ожоги.

Ранее мальчик съел комнатное растение и оказался в больнице.

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