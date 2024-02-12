Пятилетняя девочка обожгла лицо соком ядовитого растения

Из квартиры в Кировском районе Петербурга госпитализирована пятилетняя девочка с химическим ожогом лица. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке на юге Петербурга, пятилетняя девочка оторвала лист от молочая и намазала лицо и глаза соком. Родители немедленно вызвали ребенку скорую помощь, пострадавшую доставили в детскую больницу, у нее диагностирован химический ожог лица.

Популярное комнатное растение — молочай - является ядовитым, оно содержит токсичный молочно-белый сок, при попадании на кожу сок вызывает раздражение и ожоги.

Ранее мальчик съел комнатное растение и оказался в больнице.