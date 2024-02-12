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Панк из Электростали оценил приговор мужчинам, срезавшим с него скальп

Житель Электростали заявил, что срезавшие с него скальп мужчины извинились

Житель Электростали Юрий заявил «Газете.Ru», что удовлетворен приговором для двух мужчин, которые летом 2023 года напали на него из-за цвета волос и сняли скальп. Суд приговорил напавших к трем с половиной годам лишения свободы. Юрий добавил, что хочет поскорее отрастить волосы и сделать новый ирокез.

«Меня более или менее удовлетворяет срок, который им дали. Насчет извинений — они все-таки извинились незадолго до конечного суда. Боязни никакой у меня нет. Я уже много раз говорил, это еще одна причина побыстрее отрастить волосы и поставить себе новый ирокез», — сказал он.

Нападение на 19-летнего Юрия из Электростали произошло в июле 2023 года. Двое мужчин распивали алкогольные напитки на улице, когда к ним подошел юноша с окрашенными волосами и попросил сигарету. Мужчин не устроила его экстравагантная прическа, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу, и скрылись с места преступления. Нападавших удалось задержать, было возбуждено уголовное дело.

12 февраля пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что приговором судам обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, они также выплатят пострадавшему компенсацию на общую сумму 750 тысяч рублей.

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