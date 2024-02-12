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За 100 дней работы на выставке «Россия» прошло более 700 культурных мероприятий

Более 6 млн человек посетили выставку-форум «Россия» за 100 дней

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Кирилл Каллиников/Фотохост-агентство РИА Новости

Более 6 млн человек посетили экспозиции Международной выставки-форума «Россия» с ее открытия. Об этом по итогам 100 дней ее работы сообщили организаторы выставки в Telegram-канале.

По словам организаторов, выставка «Россия» является уникальным событием в новейшей истории. Так, на на одной площадке впервые были показаны результаты большой работы регионов, ведомств, компаний.

«Гости выставки знакомятся с масштабом нашей страны и множеством культур, населяющих ее народов. Выставка вызывает чувство гордости, веру в будущее и причастность к великой державе. Сотни тысяч школьников своими глазами увидели, насколько велики возможности развития в нашей стране и ее потенциал», — говорится в Telegram-канале выставки.

Как уточнили организаторы, на выставке проходят важные мероприятия с участием президента России Владимира. Так, например, он лично дал старт Году семьи, принял участие в съезде партии «Единая Россия», втором съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых», всероссийском семейном форуме «Родные — любимые».

Кроме того, на выставке в павильонах ВДНХ проходят рабочие мероприятия федеральных министерств и крупнейших российских компаний.

Отмечается, что за три месяца работы выставка стала местом притяжения москвичей и гостей столицы. Там ежедневно проводятся мастер-классы, лекции, представления и спортивные занятия для всей семьи. При этом по разным маршрутам проводится порядка 300 тематических экскурсий в день.

Так, за 100 дней на территории выставки было проведено более 50 тыс. школьных экскурсий, более 700 культурных мероприятий. Также на сцене выставки выступили 925 артистов и коллективов. Кроме того, уже 132 ведомства, компании и региона России представили достижения на стендах выставки, а на «Аллее Славы» было размещено более 600 настоящих олимпийских медалей.

На Международной выставке-форум «Россия» гостей ждут культурные мероприятия, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов Российской Федерации, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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