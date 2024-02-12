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В Москве суд вынес приговор членам банды похитителей с Украины

Генпрокуратура РФ: в Подмосковье вынесли приговор участникам украинской банды

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Московский областной суд вынес приговор11 участникам организованного преступного сообщества, которое создали трое бывших украинских силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Следствие установило, что с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский создали организацию, чтобы похищать граждан России и совершать другие особо тяжкие преступления.

Так, в Челябинске они напали на предпринимателя, получили доступ к его криптовалюте и присвоили биткойны на более чем 50 млн рублей. Участники преступного сообщества также пытались похитить ополченца Донецкой народной республики, совершили покушение на правоохранителя, подорвав его автомобиль.

Суд приговорил фигурантов к срокам заключения от 9 до 19 лет.

До этого банда из 10 россиян и украинцев обворовала беженцев в Испании на €1,25 млн.

Ранее двое россиян похитили мужчину и пытали его молотком в подвале.

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