ЭИСИ запустил отбор проектов в сфере общественно-политических наук

Поддержка научных проектов остается одним из приоритетных направлений деятельности Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Об этом заявила исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

Отмечается, что ЭИСИ 12 февраля запустил отбор проектов научных исследований в сфере общественно-политических наук. Он будет проведен совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Российской академией наук.

Как уточнила Федулкина, обновленные направления отбора по темам учитывают общественно-политическую динамику в России и мире. При этом, по ее словам, они охватывают актуальные предметные области исследований.

«Традиционно отдельное направление предусмотрено для проектов молодых ученых, для которых отбор является возможностью не только получить поддержку, но и получить признание в масштабах страны. Рассчитываем, что в текущем году к отбору поступят заявки от всех отечественных школ общественно-политических наук», — сказала она.

Так, тематическими направлениями проектов станут социально-политические коммуникации, образ будущего России, роль России в формировании справедливого мироустройства, молодежная политика и российская идентичность.

В ЭИСИ рассказали, что подача заявок будет проходить через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Прием заявок завершится 4 марта 2024 года.

Во время отбора эксперты будут оценивать заявку на актуальность, а также на качество планирования и научной новизны проекта. При этом будет оценена теоретико-методологической база исследования и практическая применимость его результатов. Кроме того, критерием отбора станет соблюдение требования о доле молодых ученых в составе коллектива. Общий объем финансирования, который будет направлен на поддержку исследовательских проектов, составит 200 млн рублей.

Напомним, ЭИСИ поддерживает исследования в области общественно-политических наук с 2019 года. Всего за пять лет было отобрано и поддержано 676 проектов из 5 790 поступивших заявок. Заявки представили порядка 16 тыс. исследователей из разных регионов России.