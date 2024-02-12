Президент Аргентины извинился перед папой Римским

Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Ватикан и извинился перед папой Римским Франциском за многочисленные критические высказывания, звучавшие в адрес понтифика ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

Франциск принял извинения, назвав предыдущие резкие слова Милея «ошибками молодости, которые совершают все».

Известно, что ранее Хавьер Милей не раз высказывал критику в адрес понтифика, который является аргентинцем и пользуется большим уважением в стране. В частности, он называл его «имбецилом», «проповедующим коммунизм сукиным сыном» и «человеком дьявола на земле».

Один из советников Милея Альберто Бенегас Линч на этом фоне предлагал разорвать отношения с Ватиканом, однако до этого дело не дошло.

11 февраля Милей прибыл в Ватикан на мероприятия, посвященные причислению к лику святых первой женщины из Аргентины — монахини Марии Антонии де Сан-Хосе де Пас-и-Фигероа, известной как Мама Антула. Церемония состоялась во время мессы в базилике Святого Петра. Во время чина канонизации президент Аргентины Милей сидел в первом ряду справа от папы Франциска и в конце мессы обнял его.

Ранее папа Римский задумал организовать переговоры России и Украины в Ватикане.