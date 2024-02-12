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Российскую пенсионерку отказались госпитализировать из-за запаха от нее

В Волгограде 83-летней женщине отказали в госпитализации из-за запаха от нее

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В Волгограде 83-летней пенсионерке отказали в плановой госпитализации из-за запаха, исходящего от нее. Об этом сообщает издание V1.ru со ссылкой на родственников пожилой женщины.

По словам близких пенсионерки, они два месяца готовили родственницу к госпитализации в офтальмологическое отделение больницы №4, чтобы 12 февраля узнать, что пациентку не берут.

«Человеку 83 года, она еле добралась до этой больницы. Сначала над ней издевались в кабинете неотложной помощи, а затем — и в приемном покое, говорили, что в больнице нет душа, что для бабушки нет палаты, хотя мы обещали дать и чистую смену белья, и памперсы…» — поделились родственники волгоградки.

В комитете здравоохранения города заявили, что пациентке никто не отказывал в госпитализации, ее перенесли на 14 февраля.

«Лечащим врачом было принято решение о переносе плановой операции. Госпитализация запланирована на среду», — заверили в ведомстве.

Ранее сотрудница «скорой» уронила 95-летнюю блокадницу в больнице Петербурга.

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