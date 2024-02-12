Разъяренный слон напал на жителей деревни и затоптал мужчину

Слон сбежал из национального парка Крюгера в ЮАР и напал на жителей деревни, разъяренное животное затоптало мужчину. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в пригороде города Мпумаланга в деревне Мацулу, слона на сельских улицах заметили местные жители. Животное вело себя агрессивно, слон преследовал людей, проломил несколько заборов, разрушил постройки.

Один из сельчан не смог спастись, слон затоптал его, гиганта удалось отловить группе рейнджеров. Местные власти приняли решение усыпить животное, представлявшее опасность для людей.

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