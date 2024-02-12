В Сочи предупредили об опасности массового распространения ядовитого гриба

В Сочи из-за теплой и влажной погоды появилась угроза массового распространения редкого смертельно опасного гриба-решеточника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменника Кассанелли.

«На массовое произрастание гриба влияют в том числе мухи, которые разносят его споры», – добавил Кассанелли.

По его словам, на Черноморском побережье краснокнижный решеточник зацветает в апреле-мае. Кассанелли уточнил, что этот гриб был завезен из-за рубежа и встречается в основном в южных странах.

Эксперт рассказал, что массовое разрастание решеточника зафиксировали в мае 2023 года в сочинском парке «Дендрарий», а впервые на курорте его зафиксировали в октябре 2022-го. Решеточник находится под охраной государства. Ядовит гриб настолько, что его даже нельзя трогать.

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