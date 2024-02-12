Соседка по коммунальной квартире напала на девушку, укусила ее за грудь и избила казаном

В Петербурге соседка по коммунальной квартире напала на девушку после скандала из-за коммунальных платежей. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в коммунальной квартире на Боровой улице в Петербурге, две соседки долгое время не могли найти общий язык, одна обвиняла другую в том, что ей завышают платежи за ЖКХ, и подозревала соседку в воровстве, конфликт между женщинами длился почти месяц.

В один из дней 20-летняя девушка ворвалась на кухню, схватила с плиты раскаленный казан, избила им соседку и искусала ей грудь. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее иркутянин угрожал соседке кувалдой из-за того, что она занимается дома репетиторством.