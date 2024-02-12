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Минюст внес в реестр нежелательных две правозащитные организации

Минюст России внес британскую Article 19 в реестр нежелательных организаций

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ добавило две правозащитные организации — Article 19 (Великобритания) и Russian Election Monitor (Германия) — в реестр компаний, деятельность которых нежелательна на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо того, перечень нежелательных организаций также пополнило чешское издание Mnenie media z.s.

Перед этим депутат Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесен проект закона о признании нежелательными организаций, чьи учредители являются представителями иностранных госорганов. Кроме того, в законопроекте, текст которого опубликован на сайте Государственной думы, говорится, что гражданам иностранных государств и лицам без гражданства могут отказать во въезде в Россию, если они являются участниками зарубежной организации, признанной в РФ нежелательной.

Ранее Минюст РФ признал «Антивоенный комитет» нежелательной организацией.

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