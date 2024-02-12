ФСБ заявила о задержании агента украинских спецслужб за поджог электроподстанции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что задержала агента спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 года рождения, причастный к поджогу <…> в Туле тяговой электроподстанции», — заявили в ФСБ.

В силовых структурах добавили, что объект АО «Тульские городские электросети» злоумышленник поджег по заданию украинских спецслужб.

До этого мужчина отбыл в Белоруссии наказание за хулиганство с применением оружия. По данным ФСБ, в начале 2024 года фигурант через судимого за кражи в российской столице гражданина Украины Отари Данько, известного как «Гриша Московский», установил контакт с сотрудником спецслужб Украины Юрием.

Силовики выяснили, что белорус согласился совершать диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры в России. Он прибыл в РФ и при помощи самодельного устройства совершил поджог. Следующим объектом для теракта кураторы назначили мужчине электроподстанцию и насосную станцию в Воронеже, рассказали в ФСБ. Но реализации преступного замысла помешал арест.

Накануне ФСБ задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.