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ФСБ заявила о задержании агента украинских спецслужб за поджог электроподстанции

В Воронеже задержан гражданин Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле

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ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что задержала агента спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 года рождения, причастный к поджогу <…> в Туле тяговой электроподстанции», — заявили в ФСБ.

В силовых структурах добавили, что объект АО «Тульские городские электросети» злоумышленник поджег по заданию украинских спецслужб.

До этого мужчина отбыл в Белоруссии наказание за хулиганство с применением оружия. По данным ФСБ, в начале 2024 года фигурант через судимого за кражи в российской столице гражданина Украины Отари Данько, известного как «Гриша Московский», установил контакт с сотрудником спецслужб Украины Юрием.

Силовики выяснили, что белорус согласился совершать диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры в России. Он прибыл в РФ и при помощи самодельного устройства совершил поджог. Следующим объектом для теракта кураторы назначили мужчине электроподстанцию и насосную станцию в Воронеже, рассказали в ФСБ. Но реализации преступного замысла помешал арест.

Накануне ФСБ задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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