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В Туле задержали извращенца, пристававшего к школьницам в автобусе

В Туле поймали извращенца, который прижимался к школьницам в автобусе

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В Туле правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в приставаниях к школьницам и молодым женщинам в автобусах. Об этом сообщает местное издание Myslo.

По данным СМИ, полицейские вышли на тайные рейды в автобусах №40 и 16 — эти маршруты жительницы города чаще всего упоминали, рассказывая об извращенце в соцсетях.

Правоохранители занялись делом в январе 2024 года после того, как матери двух 16-летних школьниц подали заявления о домогательствах в отношении их дочерей в транспорте. После общения с пострадавшими подростками полицейские подробно записали приметы злоумышленника. И в конце января задержали подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

Ранее в Петербурге пассажиры автобуса избили мужчину, который приставал к ребенку.

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