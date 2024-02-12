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Басманный суд заочно арестовал пресс-секретаря компании Meta*

Басманный суд заочно арестовал пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна

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Andy Stone/linkedin.com

Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна по делу о содействии терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

«Стоун Энди Марк заочно арестован судом по делу о содействии терроризму», — говорится в сообщении.

Избрание меры пресечения состоялось 24 ноября. Ему вменяется ч. 2 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения). Максимальное наказание — 20 лет колонии.

Стоун был объявлен в федеральный и международный розыск.

12 февраля стало известно, что Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна.

В марте 2022 года Reuters опубликовало внутреннюю переписку IT-компании, из которой следовало, что пользователям Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в некоторых странах разрешат «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте спецоперации России на Украине. Стоун тогда подтвердил, что компания действительно снимет запрет на некоторые призывы к насилию.

Ранее в Госдуме прокомментировали объявление Энди Стоуна в розыск.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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