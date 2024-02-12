Поселок в ХМАО захватили рыси, жители боятся покидать свои дома

Рыси держат в страхе жителей поселка Коммунистический в ХМАО. Об этом говорится на странице местного сообщества во «ВКонтакте».

Как минимум двух рысей заметили на окраине населенного пункта и сняли на камеру очевидцы. Теперь местные жители боятся отпускать детей в школу и утверждают, что хищники стали часто выходить к людям и свободно разгуливают по улицам.

Жители Советского района отметили, что в прошлом году наблюдали нашествие волков. Они предупреждают сельчан о мерах предосторожности.

«В прошлом году волки наглые, в этом году рыси обнаглели. Весной и летом, видимо, медведи возьмут палочку эстафеты», — пожаловался один из комментаторов.

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