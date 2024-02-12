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Школьница из Москвы получила перелом носа на концерте Yanix & Toxi$

112: в Москве 14-летняя девочка вернулась с рэп-концерта со сломанным носом

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Телеграм-канал «112»

В Москве полиция проверяет информацию о переломе, полученном школьницей во время рэп-концерта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Недавно в ГлавClub состоялся концерт Yanix & Toxi$. 14-летняя школьница пришла туда в компании друзей, домой после мероприятия она вернулась со сломанным носом.

По предварительным данным, рэперы стали бросать бутылки с водой в толпу фанатов. Пострадавшая утверждает, что одна из бутылок угодила ей в переносицу. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы, полицейские приступили к проверке этой версии.

Ранее подмосковного чиновника избили на концерте Басты.

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