Школьница из Москвы получила перелом носа на концерте Yanix & Toxi$

В Москве полиция проверяет информацию о переломе, полученном школьницей во время рэп-концерта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Недавно в ГлавClub состоялся концерт Yanix & Toxi$. 14-летняя школьница пришла туда в компании друзей, домой после мероприятия она вернулась со сломанным носом.

По предварительным данным, рэперы стали бросать бутылки с водой в толпу фанатов. Пострадавшая утверждает, что одна из бутылок угодила ей в переносицу. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы, полицейские приступили к проверке этой версии.

Ранее подмосковного чиновника избили на концерте Басты.