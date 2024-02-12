Россиянин получил 16 лет колонии за госизмену и диверсию на железной дороге

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника запрещенной террористической организации за госизмену и диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

По данным следствия в июне 2023 года обвиняемый совершил поджог релейного шкафа на железной дороге. 22-летний летний мужчина в одном из мессенджеров получил сообщение с предложением вступить в запрещенную на территории России организацию. Житель Омска согласился, кураторы приказали молодому человеку поджечь железнодорожное оборудование.

Обвиняемого в поджоге оперативно задержали, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда россиянин признан виновным в госизмене и диверсии, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из которых первые три года осужденный проведет в тюрьме.

Ранее в Красноярске мужчину приговорили к сроку за подготовку диверсии.