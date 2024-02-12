Россиянин угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи

В Шарыпово мужчина напал на медиков и повредил автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Ранним утром 44-летний водитель Renault Duster препятствовал проезду скорой помощи к дому в микрорайоне Пионерный. Автомобилист вышел из своей машины, вытащил нож и стал угрожать медикам. Затем он порезал лезвием три колеса и повредил окна у спецтранспорта.

В происходящее вмешались сотрудники ППС, находившиеся на маршруте патрулирования. Однако хулиган продолжил размахивать ножом и начал высказывать угрозы в адрес полицейских. Задержанного обезвредили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Медосвидетельствование показало, что в момент инцидента мужчина был пьян. В разговоре с сотрудниками полиции он признался, что не помнит обстоятельств произошедшего, и заявил, что всему виной «заболевание и спиртное». На местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Кроме того, следственными органами проводится проверка по факту применения насилия в отношении представителей власти», — отметили в ведомстве.

Ранее в Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.