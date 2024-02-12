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Пластический хирург из Южной Кореи стал известным в соцсетях благодаря своим работам

Oddity Central: пластический хирург из Южной Кореи стал популярным благодаря фото своих работ

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Dr Kim/TikTok

Пластический хирург из Южной Кореи стал известным в соцсетях благодаря своим работам, пишет Oddity Central.

Хирург, известный в сети как «Доктор Ким», стал популярным благодаря фотографиям своих работ, которыми он делится с подписчиками. Люди отмечают, что пациенты после операций выглядят так, словно сбрасывают несколько десятков лет.

Однако некоторые зрители считают «Доктор Кима» худшим пластическим хирургом в мире, потому что люди после его операций выглядят «неестественно». Сам мужчина старается хранить анонимность в интернете и не идет на контакт с подписчиками, но многие уверяют, что стоимость его услуг начинается от $50 тысяч.

«У меня такое чувство, будто офис «Доктора Кима» находится в темном заброшенном переулке», — шутят комментаторы.

Ранее пластический хирург перечислил операции с минимальной травматичностью.

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