Пластический хирург из Южной Кореи стал известным в соцсетях благодаря своим работам, пишет Oddity Central.

Хирург, известный в сети как «Доктор Ким», стал популярным благодаря фотографиям своих работ, которыми он делится с подписчиками. Люди отмечают, что пациенты после операций выглядят так, словно сбрасывают несколько десятков лет.

Однако некоторые зрители считают «Доктор Кима» худшим пластическим хирургом в мире, потому что люди после его операций выглядят «неестественно». Сам мужчина старается хранить анонимность в интернете и не идет на контакт с подписчиками, но многие уверяют, что стоимость его услуг начинается от $50 тысяч.

«У меня такое чувство, будто офис «Доктора Кима» находится в темном заброшенном переулке», — шутят комментаторы.

Ранее пластический хирург перечислил операции с минимальной травматичностью.