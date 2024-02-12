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Водителя раздавило бульдозером на свалке в Волгограде

«V1»: в Волгограде машиниста бульдозера раздавило на свалке

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Depositphotos

В Дзержинском районе Волгограда на свалке бытовых отходов водитель попал под бульдозер, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает «V1».

Несчастный случай произошел на полигоне мусорных отходов в Волгограде 12 февраля, 63-летний машинист бульдозера закончил работу и оставил тяжелую технику на уклоне, не заглушив двигатель.

В какой-то момент бульдозер начал движение, шофер пытался забраться в кабину, чтобы остановить машину, но попал ногой на гусеницу, его затянуло под трактор. Спасти пострадавшего не удалось, в региональном СК факт произошедшего подтвердили. Проводится проверка.

Ранее электрика раздавило кабиной лифта в петербургском отеле.

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