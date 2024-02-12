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Мать девочки, подвергшейся издевательствам со стороны отчима, заступилась за возлюбленного

В Ростовской области женщина заступилась за мужа, издевавшегося над ее дочерью

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Скриншот из видео

В Ростовской области мать девочки, над которой отчим издевался на камеру, заступилась за мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, мать девочки уехала в гости и оставила ребенка с мужчиной. По ее словам, дочь начала капризничать и отчим записал видео, чтобы показать, что он не справляется. Россиянка заверила, что подобное произошло впервые и девочка не испытывает страха перед ним.

«Никогда ребенка не бил. Вот на камеру одернул. Я не хотел сделать ей больно. Это не было избиением. Такая вот ошибка произошла. Хотел матери отправить видео это, чтобы она поскорее вернулась домой», — объяснил автор ролика, передает РЕН ТВ.

После того как видео попало в соцсети, правоохранительные органы начали проверку — пару обязали отмечаться в полиции и отделе ПДН. По словам соседей, в семье россиян периодически происходят скандалы, передает издание.

Мужчина на камеру истязал малолетнюю дочь возлюбленной, упрекая ребенка в том, что мать ее не забрала. На кадрах россиянин швыряет девочку на пол, а затем прямо говорит, что издевается над малолетней.

Ранее отчим получил семь лет колонии за избиение двухлетнего пасынка.

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